Напад на Україну рекомендують пояснювати діями "колективного заходу".

Кремль склав нову методичку для російських пропагандистів. Вони рекомендують проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та невською битвою.

Про це пише російське видання "Медуза".

Так, напад на Україні рекомендують пояснювати діями "колективного заходу", який постійно нападає на Росію, щоб захопити ресурси і знищити православну віру.

"Хрещення стало основою зміцнення і єдності російської держави на сотні років вперед. Православна віра вчить співчуття, любові до ближнього, терпимості до інших. Ці цінності лягли в основу російської цивілізації і дозволили Росії об'єднати сотні народів. Сьогодні представники всіх народів Росії знову згуртувалися в протистоянні з безбожниками і захисту традиційних цінностей і права своїх дітей жити відповідно до них", - зазначено в методичці.

При цьому в ній зазначено, що прийняття православ'я допомогло об'єднати "розрізнені руські землі" і створити державу.

"Як і хрещення Русі, війна в Україні закладає "державні основи" країни - а також"основи розвитку Росії на століття вперед". Автори (вони в документі не вказані) запевняють, що це відбувається завдяки "згуртуванню суспільства" навколо армії і "стратегічного курсу президента". Росія знову стала здатною до виконання своєї місії - захищати пригноблених", - вказується в тексті.

Крім того, однією з цілей війни в Україні проголошується "боротьба з безбожниками", яких у тексті характеризують як "ґвалтівників, розбійників і вбивць", які "ні в що не вірили — і вважали, що це звільняє їх від будь-яких моральних зобов'язань перед іншими людьми".

При цьому" безбожниками "пропонують називати українських військових, які нібито" приносять жертви і здійснюють ритуальні вбивства", а також використовують жінок і дітей в якості"живого щита".

Крім того, одна з глав методички називається "Сила в правді!". Саме ці слова приписують Олександру Невському.

"За російськими воїнами була правда - вони захищали свій будинок, і тому перемога не могла не бути нашою", - пишуть автори методички.

У пунктах про "спецоперацію" про захист дому нічого не говориться, але згадується, що російські солдати теж"впевнені у своїй правоті, тому що вони продовжують справу своїх дідів і прадідів — добивають нацизм".

"Керівництво Росії і особисто Володимир Путін не допустили нападу на Росію. Було прийнято рішення про початок СВО, що дозволило уникнути повторення 22 червня 1941 року з вторгненням нацистських військ на територію Росії", - порівнюються дії Кремля і радянського керівництва.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників "руського міра" в Україні: "Довідник для громадян України з організації опору Київському маріонетковому уряду".

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