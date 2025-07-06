У Сухопутних військах попередили, що російські атаки можуть тривати.

Росіяни б'ють по приміщеннях Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні, щоб зірвати мобілізацію. Ці спроба ворога можуть продовжуватися, вважає речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"Як ми вже зазначали, основна мета російських ударів по ТЦК та СП - це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії", - заявив речник.

Він нагадав, що ця серія ударів по ТЦК у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці є продовженням російських терористичних атак на будівлі ТЦК шляхом мінувань та спроб пронесення туди вибухові пристрої.

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"З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", - додав речник.

Удари РФ по ТЦК в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, у неділю, 6 липня, ворог поцілив по районному ТЦК і СП у Кременчуку на Полтавщині. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю ТЦК, а також у житловий будинок поруч, повідомили у Сухопутних військах. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК поранених і загиблих немає.

3 липня був російський удар по ТЦК в Полтаві. Причому було два влучання: одне - на територію міського ТЦК та СП, друге - на територію обласного. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові. Унаслідок удару загинуло двоє людей. Серед постраждалих - багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель.

Наприкінці червня росіяни вдарили поруч із будівлею ТЦК у Кривому Розі. За даними Сухопутних військ, завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Проте поранення дістали цивільні громадяни, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

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