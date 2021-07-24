За його словами, Вашингтон постійно працює над тим, щоби належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.

Тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявляє, що обов’язок Росії – закінчити війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Саме Росія є країною-агресором, вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов’язок закінчити війну – це обов’язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно, стовідсотково, війна Росії", – наголосив Кент.

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За його словами, Вашингтон постійно працює над тим, щоби належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.

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Автор: Світлана Закелова