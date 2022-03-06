Про свій намір вступити до лав інтернаціонального легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.

Три тисячі американських добровольців готові протистояти Росії в Україні у складі міжнародного батальйону.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Серед охочих - ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

Всього в Україну вирушають понад 16 тисяч іноземних добровольців. У числі перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю. Близько півтори сотні добровольців зі Сполученого Королівства вже вирішили воювати на боці України. Про свій намір вступити до лав інтернаціонального легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що перші з 16 тисяч іноземних добровольців вже їдуть захищати Україну.

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