Європейці можуть сподіватись, що Трамп не переможе в листопаді, але це було б необачною ставкою.

У нещодавньому інтерв’ю Times Дональд Трамп прогнав мороз по шкірі лібералів, розповівши, що він зробить у США, якщо поверне собі президентське крісло. Але деякі з його найчіткіших висловлювань були спрямовані на Європу. Не було нічого нового в його планах розглядати НАТО як платний клуб. Не було несподіванкою і те, що він посилить трансатлантичну торговельну війну свого першого терміну. Однак вразило те, що він неодноразово наголошував на обох цих питаннях, пише Financial Times.

"ЄС жорстоко ставиться до нас у питаннях торгівлі. Ми вже говорили про це, про автомобілі, вони не хочуть нашого сільського господарства. Вони нічого від нас не хочуть. Це як вулиця з одностороннім рухом. Те ж саме з НАТО. Вони ставляться до нас дуже погано. Вони не оплачують свої рахунки", – заявив Трамп.

За словами журналістам, європейці можуть сподіватись, що Трамп не переможе в листопаді, але це було б необачною ставкою. Середні опитування за останні три місяці показують, що Трамп випереджає Байдена на 1,5 в. п. До того ж він лідирує в кожному з семи штатів, які можуть вагатися.

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Друга відповідь, яку приймають багато американських бізнес-лідерів, полягає в тому, що Трамп не був таким вже й поганим під час першого президенства. Багато хто в Європі був би схильний підтримати таку впевненість, але це теж було б нерозумно, вказують автори.

Різниця між 2024 і 2016 роками, коли Трамп востаннє виграв президентство, полягає в тому, що цього разу у нього є план. "Перевага, яку я маю зараз, полягає в тому, що я знаю всіх. Я знаю хороших, поганих, дурних, розумних... Коли я вперше приїхав до Вашингтона, я знав дуже мало людей", – підкреслює екс-президент.

Незрозуміло, що Європа може зробити, щоб застрахуватися від Трампа. Незначна меншість європейських лідерів, зокрема, Віктор Орбан з Угорщини, вітали б його повернення. Так само, як і Володимир Путін. Якщо, як очікується, європейські ультраправі добре пройдуть на виборах до Європейського парламенту наступного місяця, Трамп матиме більшу групу симпатиків у Брюсселі, ніж раніше. Він також може розраховувати на підтримку Джорджіа Мелоні, ультраправого прем'єр-міністра Італії, пише FT.

Оскільки Трамп відчуває особливу ворожість до ЄС, Британія, незалежно від її уряду, може бути навіть у виграші. У 887-сторінковому документі протрампівського Фонду "Спадщина" "Проект 2025", який де-факто є планом президентства Трампа, Британія виокремлена як єдина країна, з якою трампівські США прагнутимуть збільшити обсяги торгівлі.

"Жодна з цих тактик – ховати голову в пісок, дружити з Трампом або навіть вітати його – не є надійною. Реальність полягає в тому, що другий термін Трампа, швидше за все, означатиме кінець Заходу як організуючої ідеї на світовій арені. Це було б чудовою новиною для Путіна і жахливою для України. Це також може відкрити ядерну скриньку Пандори", – йдеться у статті.

Якщо НАТО більше не зможе розраховувати на американську парасольку, такі країни, як Німеччина і навіть Польща, можуть розглянути можливість застосування ядерної зброї. Іронія долі полягає в тому, що Трамп, ймовірно, не матиме жодних проблем з цим, додають автори.

Трамп – останні новини

Раніше УНІАН писав, що друге президентство Трампа може "розірвати" Європу. Повернення колишнього президента закріпило б зміни в США, які більше не можна ігнорувати.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який знову хоче очолити країну, вважає, що Європа має збільшити розмір допомоги Україні. Про це Трамп заявив в інтерв’ю Time, зазначивши, що не планує виділяти кошти, якщо європейські партнери підвищать витрати.

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