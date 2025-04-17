Юрій Кобзар

Говорили про Україну, митні тарифи і Близький Схід.

В Парижі завершилася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

"Дискусії були зосереджені насамперед на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, а також на роботі коаліції бажаючих під співголовуванням Франції та Сполученого Королівства", – йдеться у повідомленні.

Чи змогли сторони домовитися до чогось конкретного – не уточнюється.

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Крім того, як заявили в прес-службі Макрона, на зустрічі також обговорили інші поточні питання, зокрема проблему митних зборів між Європою та США і ситуацію на Близькому Сході.

Робочий саміт в Парижі

Як писав УНІАН, раніше сьогодні у Парижі українська делегація топпосадовців провела зустріч із дипломатичними і безпековими радниками з Франції, Великої Британії і Німеччини. Обговорювали шляхи до справедливого і тривалого миру, у тому числі повного припинення вогню, а також сценарії повоєнної підтримки України європейцями.

За словами президента Володимира Зеленського, формат цієї зустрічі не передбачав обговорення питання територій в межах мирного врегулювання війни в Україні.

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