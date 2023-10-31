Наразі вже оголошено про відбій.

Цієї ночі окупаційні війська Російської Федерації випустили в бік України декілька ракет. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

О 23:42 військові повідомили у Telegram-каналі про активність російської тактичної вздовж кордону. Через загрозу застосування авіаційного озброєння в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголосили повітряну тривогу.

Вже о 23:56 на Сумщині фіксували ракету, яка летіла в прямку Миргорода. Згодом українців попередили про ще декілька ракет в Сумській області в південно-західному напрямку. "Миргород - в укриття!" - закликали у Повітряних силах.

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Оновлено о 00:10: Відбій загрози. Місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.

Нічні удари РФ по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі низка областей "почервоніли" на мапі тривог, повідомлялося про вибухи у передмісті Дніпра та у Хмельницькій області.

Вранці у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що тієї ночі російські загарбники атакували Україну 12-ма ударними дронами типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усі 14 цілей вдалося знищити у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

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