Для прифронтових областей існує загроза з боку російської авіації.

Вночі Росія запустила по Україні безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Повітряна тривога охопила частину країни.

Згідно з повідомленням Командування Повітряних сил Збройних сил України, на півдні країни фіксують певну кількість груп "шахедів". Також раніше вони повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Оновлено о 00:00: "Шахеди" на Вінниччині рухаються західним курсом, БПЛА з Черкащини летять в бік Київщини, з Дніпропетровщини - на північ, а з Херсонщини - на Миколаївщину.

Оновлено о 23:51: Військові повідомляють наступну інформацію:

"шахеди" на Кіровоградщині, рухаються у напрямку Вінниччини;

група БПЛА на Черкащині курсом на північ;

ще одна група на Дніпропетровщині, прямують на північ;

кілька нових груп на Херсонщині, рухаються на захід.

Станом на 23:37 повідомлялося про кілька груп "шахедів" на півночі Миколаївщини, вони тримали курс на Кіровоградщину. Ще кілька груп летіли з Кіровоградської області в сторону Черкащини. А група БПЛА на півночі Херсонської області рухалася в напрямку Кривого Рогу.

Російські атаки по Україні

8 липня окупанти завдали масованого ракетного удару, внаслідок якого загинули 38 українців, ще 190 людей постраждали.

У Києві руйнування зафіксували у семи районах. В Шевченківському, де було зруйновано будинок, лише вчора ввечері завершили пошуково-рятувальні роботи. В столиці загинули 33 людини, ще понад 120 - постраждали.

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