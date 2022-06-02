Туреччина безкоштовно передасть безпілотник Bayraktar, на який Литва збирала кошти для України.
Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у мікроблозі Twitter.
"Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася безкоштовно передати Bayraktar, на який Литва збирала кошти. Безкоштовно. Це приголомшливо. На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси для Bayraktar і решта коштів також піде на підтримку Україні. Дякую, Туреччино!", – наголосив Анушаускас.
Такий крок підтвердили також у турецькій компанії Baykar, яка виробляє "Байрактари".
"Народ Литви з честю зібрав кошти, щоб купити для України Bayraktar TB2. Дізнавшись про це, Baykar безкоштовно подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу", – зазначили у компанії.
Байрактар для ЗСУ
Як повідомляв УНІАН, литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів. Ініціатор акції, журналіст Андрюс Тапінас планував зібрати необхідну суму за три тижні.
Зауважимо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти. Росіяни навіть поскаржилися Туреччині, що ЗСУ знищують їх за допомогою Bayraktar.