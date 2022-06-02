Відтепер Литва витратить кошти на боєприпаси для Bayraktar та іншу підтримку для України.

Туреччина безкоштовно передасть безпілотник Bayraktar, на який Литва збирала кошти для України.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у мікроблозі Twitter.

"Це неймовірно, але Туреччина тільки що погодилася безкоштовно передати Bayraktar, на який Литва збирала кошти. Безкоштовно. Це приголомшливо. На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси для Bayraktar і решта коштів також піде на підтримку Україні. Дякую, Туреччино!", – наголосив Анушаускас.

Такий крок підтвердили також у турецькій компанії Baykar, яка виробляє "Байрактари".

"Народ Литви з честю зібрав кошти, щоб купити для України Bayraktar TB2. Дізнавшись про це, Baykar безкоштовно подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу", – зазначили у компанії.

Байрактар для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів. Ініціатор акції, журналіст Андрюс Тапінас планував зібрати необхідну суму за три тижні.

Зауважимо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти. Росіяни навіть поскаржилися Туреччині, що ЗСУ знищують їх за допомогою Bayraktar.

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