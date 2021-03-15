Підозрювані застосовували до полонених фізичне і психологічне насилля.

На Донеччині заочно повідомлено про підозру двом конвоїрам-охоронцям в’язниці «Ізоляція», які знущалися над полоненими.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

«Двом конвоїрам - охоронцям підпільної в’язниці «Ізоляція» заочно повідомлено про підозру у торгівлі людьми, участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року 33 та 50-річні учасники незаконного воєнізованого формування «Министерство государственной безопасности», що контролюється РФ, охороняли незаконно позбавлених волі осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку.

Крім того, правопорушники застосовували до них фізичне і психологічне насилля, а також примушували їх до важкої праці, а саме розвантаження та завантаження зброї, боєприпасів і ємностей з паливно-мастильними матеріалами.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - сумнозвісна секретна в'язниця бойовиків ОРДО, підпорядковується так званому "МДБ ДНР". Була сформована в червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу.

Про "Ізоляцію" відомо небагато. За інформацією ЗМІ, її бранці можуть роками сидіти там без суду і слідства. Щодо затриманих практикуються тортури і знущання.

В "Ізоляцію" бойовики кидають місцевих мешканців, звинувачених у "шпигунстві" на користь української влади. Однак значна частка в'язнів - громадяни РФ і колишні бойовики "ДНР".

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Автор: Юлія Янкевич