Найголовніше, аби йшлося про справедливий мир, а не про вигідне для Росії припинення вогню.

США очікують, коли Китай представить свої пропозиції щодо припинення війни в Україні.

Для США важливо, щоб Пекін не висував ідею простого припинення вогню, заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

"Перш за все, щодо мирного плану Китаю. Ми чекаємо на те, аби побачити, що китайська сторона покладе на стіл [переговорів]. Передбачається, що це буде озвучено завтра (24 лютого – УНІАН)", — заявила американський дипломат.

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Нуланд наголосила, що найголовніше, аби йшлося про справедливий мир, а не про припинення вогню, яке дозволить росіянам перепочити і відновити агресію.

Вона зазначила, що США підтримують дипломатичні зусилля, проте важливо знати, що російський диктатор хоче миру.

"Фундаментальне питання полягає в тому, чи хоче Путін миру, чи бажає дозволити Україні мати суверенітет і територіальну цілісність, або ж йдеться про те, що одна людина намагається відновити якусь імперію і в процесі пожертвувати своєю країною і Україною", – додала Нуланд.

Мирний план Китаю для України

На Мюнхенській конференції з безпеки головний дипломат Китаю Ван І заявив про плани його країни в річницю повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, представити рішення для припинення війни.

Чиновники повідомляли Bloomberg, що пропозиції Китаю, ймовірно, будуть співзвучні з ідеями російського диктатора Володимира Путіна, і передбачатимуть припинення поставок зброї для оборони Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що чув про цей план, але жодних офіційних документів Київ від Китаю не отримував. 22 лютого Ван І під час зустрічі з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим озвучив йому позицію Пекіна щодо війни.

Коли почалося широке обговорення китайського мирного плану, Китай раптово заявив, що збирається представити якийсь "документ з позицією" Китаю, а не "мирний план".

Очікується, що 24 лютого Сі Цзіньпін виголосить "мирну промову", в якій викладе позицію Китаю.

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