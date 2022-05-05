Вони намагалися евакуювати африканських буйволів.

У Харкові потрапили під обстріл волонтери, які намагалися евакуювати тварин з екопарка Фельдмана.

Про це повідомляє власник парку Олександр Фельдман на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні співробітники парку разом з волонтерами намагалися вивезти африканських буйволів. Дві людини отримали важкі поранення, за їх життя борються лікарі.

В результаті обстрілу загинув вже шостий волонтер-15-річний хлопець, який допомагав батькам у годуванні та евакуації тварин.

"Одночасно з ними привезли двох російських солдатів. Як вони потрапили в парк - невідомо. Знищили весь транспорт, на якому приїхали хлопці", - зазначив Фельдман.

Нагадаємо, що наприкінці квітня окупанти розстріляли двох співробітників "Фельдман Екопарку".

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