Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район.

Російські окупанти здійснили нічні обстріли Харкова і передмістя. В даний час вони тривають.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні ціла серія вибухів. Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель. Де ще були "приходи" - уточнюємо", - повідомив Терехов.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 липня російські загарбники двічі обстріляли Харків, через що в будівлі одного з навчальних закладів почалася пожежа.

А 29 липня окупанти вдарили по центральній частині Харкова. В одному випадку попадання сталося в двоповерховий будинок. У другому випадку "приліт" був у будівлю одного з вищих навчальних закладів Харкова.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харків готується до повторного наступу росіян на місто і область.

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