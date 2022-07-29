За словами Синєгубова, місто та область працюють над посиленням обороноздатності.

Харків готується до повторного наступу росіян на місто та область, бо ворог не полишив такої цілі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог із початку масованої військової агресії не полишив ідею взяття та окупації Харкова і Харківської області. Ми до цього готуємось 24 години на добу, працюємо над посиленням обороноздатності наших рубежів", - сказав він.

За словами Синєгубова, на харківському напрямку наші військові тримають свої позиції, ворог зазнає втрат.

"Ведуть активні бойові дії на півночі та північно-східному напрямку, на південно-східному напрямку нашої області. Ворог зазнає втрат, відступає на свої раніше зайняті позиції. Але ми готуємось до будь-яких сценаріїв", - зазначив очільник ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 травня 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харкова витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону. Відтоді окупанти не перестають завдавати ударів по Харківщині.

У вою чергу Генштаб ЗСУ попередив, що на Харківщині російські війська намагаються завадити ЗСУ вийти до державного кордону.

23 липня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов запевнив, що російські загарбники не підійшли до Харкова ні на метр після того, як їх у травні відтіснили від міста.

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