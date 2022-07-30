Сьогодні окупанти двічі за ніч обстріляли Харків.

Внаслідок ракетного удару по Харкову частково зруйнована триповерхова будівля навчального закладу.

Про це повідомили в ДСНС.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову. Була частково зруйнована триповерхова будівля навчального закладу", - йдеться у повідомленні.

Також, як повідомляється, у будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої залучили 18 одиниць техніки та понад 100 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 липня російські загарбники двічі обстріляли Харків, через що в будівлі одного з навчальних закладів розпочалася пожежа.

Ракетний обстріл Харкова стався близько третьої години ночі. Прилетіло у Слобідський район. Про постраждалих інформації немає.

Згодом міський голова повідомив, що близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто.

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