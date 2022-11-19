В Херсонської області російські загарбники обстріляли гуманітарну точку, поранено 5 осіб.
Про це заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram, зазначивши, що обстріл стався в Білозерці Херсонської області.
"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці Херсонської області. В результаті підступного обстрілу поранено 5 осіб", - зазначив він.
Ситуація в Херсонській області:
11 листопада українські військові зайшли до Херсона.
Того ж дня, 11 листопада, стало відомо, що "Укрпошта" випускає пам'ятну поштову марку "Херсон - це Україна".
12 листопада в офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.
13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, у тому числі міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.
14 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знаходили в Херсоні розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку, що уповільнює процес відновлення зв'язку.
16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.
15 листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.
19 листопада в Мінцифри заявили про те, що в Херсоні ворог зруйнував практично все оптоволоконні вузли.
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