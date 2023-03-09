За словами пропагандистки, це була помста.

Топ-пропагандиста РФ Маргарита Симоньян заявила, що Росія вдалася до ракетних ударів по Україні нібито через помсту.

Реакція кремлівського рупора на ракетні удари з'явилася у її Telegram-каналі. Вона заявила, що це була "помста за Брянськ".

"Нічні удари по Києву – це Брянськ", - цинічно написала Симоньян.

Відео дня

"Українська ДРГ" у Брянські області

2 березня в РФ стався справжній переполох. ФСБ заявила, що у Брянську область зайшла велика "українська ДРГ". За версією РФ, ДРГ нібито зайшла в населені пункти Сушани та Любечани (Російська Федерація) з українського кордону.

Росіяни влаштували екшн через цю подію. Версії обростали неймовірними новинами про бій з гучними вибухами та шкільним автобусом в заручниках. Згодом влада змушена була спростовувати фейки пропагандистів.

Насправді ж у Брянську область зайшли воїни Російського добровольчого корпусу. Учасники руху уточнили, що ніякої загрози цивільному населенню їх формування не несе, головна мета дій корпусу довести Путіну, що росіяни для нього не раби. Постраждав тільки один російський прикордонник.

Масована атака по Україні 9 березня

Вночі 9 березня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Окупанти запустили 81 ракету різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". Здійснено вісім пусків ударних БПЛА Shahed-136/131.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА Shahed-136/131. Вісім керованих авіаційних ракет Х-31п і Х-59 не досягли своїх цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: