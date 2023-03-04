Оперативна нарада з цього приводу пройшла за участю ФСБ, прикордонного управління, МВС та Росгвардії.

У Міністерстві оборони РФ прийняли різке рішення про зміцнення однієї з ділянок свого державного кордону на тлі загадкових атак БПЛА по території Росії. Раніше в мережі з'явилося відео з атакою дрона на російський літак А-50 в Мачулищах.

Про це стало відомо за підсумками оперативної наради за участю ФСБ, прикордонного управління, МВС і Росгвардії, пишуть російські ЗМІ. Йдеться про стягування додаткових сил й засобів на територію Курської області, підтвердив губернатор Роман Старовойт у своєму Telegram.

"Прийняті всі необхідні рішення для забезпечення безпеки жителів і гостей нашої області, охорони об'єктів інженерної та критично важливої інфраструктури. В даний час Курська область отримує додаткові сили і засоби Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

Також ЗМІ пишуть, що хвилювання в лавах Кремля й Міноборони РФ викликали атаки БПЛА.

На цьому тижні Росію атакували невідомі БПЛА

Раніше міжнародні ЗМІ заявили, що судячи з усього, в України більше немає обмежень по дальності ударів в контексті протидії агресії з боку Російської Федерації.

Після цього Росію потрясла серія атак з боку невідомих літальних об'єктів, які у РФ спробували видати за НЛО.

Пізніше стало відомо, що в ніч на 28 лютого невідомі безпілотники нібито атакували Бєлгородську область й нафтобазу "Роснафти" в Краснодарському краї.

В Офісі президента України заявили, що Київ не має ніякого відношення до завдавання ударів по території РФ, однак прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що цьому "не вірить".

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