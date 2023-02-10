Гучний вибух було чутно близько 15.00.

Потужний вибух, що чули кияни та жителі Київської області вдень після відбою повітряної тривоги, викликаний роботою піротехніків у Вишгородському районі Київщини, повідомляється на Facebook-сторінці Петрівської громади.

"Сьогодні, 10 лютого, близько 15.00 працюватимуть піротехніки на території Петрівської громади. Можливо буде чути гучний вибух. Зберігаймо спокій", - попередила місцева влада.

Вибухи в Києві 10 лютого - ворог атакував дронами і ракетами

Вночі та вранці Росія атакувала територію України безпілотниками типу "Shahed" та крилатими ракетами.

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За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

Після цього в Україні була знову оголошена повітряна тривога, яка тривала більше ніж півтори години і завершилась близько 14:45.

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