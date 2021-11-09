Про це повідомив колишній бранець російських окупантів, журналіст Станіслав Асєєв.

У Києві затримали причетного до тортур у в’язниці бойовиків "Ізоляція" на Донбасі Дениса Куліковського.

Про це у Facebook повідомив журналіст, колишній бранець російських окупантів, Станіслав Асєєв.

"У Києві затриманого головного воєнного злочинця "Ізоляції" – Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", – написав Асєєв.

УНІАН дізнається деталі…

Читайте такожРосія перекидає танки до кордону з Україною – BloombergЩо таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - сумнозвісна секретна в'язниця бойовиків ОРДО, підпорядковується так званому "МДБ ДНР". Була сформована в червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу.

Про "Ізоляцію" відомо небагато. За інформацією ЗМІ, її в'язні можуть роками сидіти там без суду і слідства. Щодо затриманих практикуються тортури. При цьому значна частка затриманих - громадяни РФ і колишні бойовики "ДНР".

Автор: Віолетта Орлова