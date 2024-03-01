У п'ятницю, 1 березня, в окупованому Криму лунають вибухи. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетну небезпеку.
Перекрито рух Кримським мостом і через пункт пропуску Джанкой. Місцеві Telegram-канали пишуть про гучні вибухи, від яких затряслися вікна. Пізніше Развожаєв заявив, що в Севастополі працює протиповітряна оборона, військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.
"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях. Головне - не перебувати на відкритому просторі. Основну небезпеку становлять уламки", - написав він.
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Оновлено о 15:20: Російські Telegram-канали повідомляють про наліт безпілотних літальних апаратів з Чорного моря.
Оновлено о 15:00: Развожаєв пише, що військові пустили дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт. За його словами, у Севастополі не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури.
Оновлено о 14:55: Telegram-канал "Кримський вітер" пише про влучання в Севастополі та в Сакському районі. За їхніми даними, є "приліт" по військовій базі в Гвардійському.
Вибухи в Криму: останні новини
Нагадаємо, вчора окупаційна влада заявила про атаку українських безпілотників. Міністерство оборони Росії відзвітувало про збиття одного дрона літакового типу.
Раніше в українській розвідці анонсували "сюрпризи" для загарбницьких військ на окупованому півострові.