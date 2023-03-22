Також українські пілоти знищили зенітно-ракетний комплекс супротивника.

Цієї доби українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження сил та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала... 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - повідомили у Генштабі.

Крім того, українські пілоти знищили зенітно-ракетний комплекс супротивника.

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ЗСУ з початку великої війни ліквідували на фронті вже 167 490 окупантів, з них 920 – за 21 березня.

Крім того, знищено вже 3557 ворожих танків, 6887 броньованих машин, 305 літаків і 290 гелікоптерів тощо.

ЗС поділилися кумедними кадрами, як дрон б'є по окупанту-мародеру, який перебирав крадені продукти біля своєї тачанки. В результаті "прильоту" терористу довелось накладати джгут на ногу.

Також сьогодні на півночі українські військові збили ворожий безпілотник.

Епічне відео опублікувала тактична група "Адам": бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів - тому довелося себе добивати.

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