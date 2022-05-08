Наразі гасіння пожежі неможливе через обстріли, які не вщухають.

Російські окупанти вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки", - написав він.

Також Гайдай зазначив, що наразі гасіння пожежі неможливе через обстріли, які не вщухають.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня російські загарбницькі сили обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод. Тоді на нафтовому підприємстві здійнялася пожежа у 5000 кв.м.

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