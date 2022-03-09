В результаті обстрілу будівля повністю зруйнована.

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін написав у своєму Facebook, що російські окупанти близько години тому завдали артилерійського удару по пологовому будинку, який знаходиться в Маріуполі.

"Російські окупанти завдали артудар по пологовому будинку №2 в Маріуполі. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених і вбитих жінок. Росіяни, ви будете горіти в пеклі", - написав Аброськін.

Крім того, прес-служба Маріупольської міської ради повідомила, що окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню.

"В даний час російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація про постраждалих дітей уточнюється. Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо цих покидьків", - йдеться в заяві.

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