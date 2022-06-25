Жителям міста катастрофічно не вистачає їжі.

В Маріуполі стрімко погіршилася ситуація з продуктами харчування, жителям міста катастрофічно не вистачає їжі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Крім кризи з питною водою стрімко погіршилася ситуація з їжею. Частково через скорочення гуманітарної допомоги, частково через повернення в місто маріупольців з приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

За його словами, через це в окупованому місті великі тисячні черги.

Нагадаємо, росіяни хочуть повернути до Маріуполя людей, погрожуючи знести вцілілі будинки. Окупанти розраховують, що евакуйовані маріупольці повернуться через страх втратити останнє.

Мета поширення такої дезінформації єдина - через психологічний вплив і страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутися додому.

Вас також можуть зацікавити новини: