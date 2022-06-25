Розраховують, що маріупольці, які евакуювались, повернуться через страх втратити останнє.

В Маріуполі окупанти поширюють плани про знесення непошкоджених житлових будинків.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Підконтрольними росіянам паблікам сьогодні поширено "секретну" інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню. Інформація розповсюджується досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації", - зазначив Андрющенко.

За його словами, ця інформація є свідомим фейком.

"Проаналізувавши перелік будівель, ми впевнено можемо заявити, що найменш 30% з цього переліку взагалі не мають пошкоджень.

Мета поширення такої дезінформації єдина - через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутись додому. В Маріуполь. Де для окупантів катастрофічна нестача працездатного населення", - наголосив Андрющенко.

Він закликав маріупольців не піддаватись паніці.

"Вас свідомо тягнуть в дорогу в один кінець для використання в якості сучасних рабів Росії", - написав радник.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті третю добу триває пожежа на законсервованому сміттєполігоні. Він зазначив, що жодних заходів для локалізації або гасіння вогню російські окупанти не вживають

Сьогодні, 25 червня, мер Маріуполя Вадим Бойченко попередив про настання екологічної катастрофи, якщо пожежу на сміттєзвалищі у Маріуполі не буде ліквідовано. Під загрозою - здоров'я та життя людей, адже у повітря виділяються небезпечні речовини - фурани та діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Він за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки. Міський голова додав, що це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів, життя та здоров'я яких перебувають у небезпеці.

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