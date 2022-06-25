Радник мера Маріуполя повідомив про загрозу знесення храму ПЦУ або переформатування його за канонами РПЦ.

У Маріуполі російські окупанти спалили всі книги з бібліотеки Храму Святителя Петра Могили, включно з унікальними виданнями.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"В храмі ПЦУ Св.Петра Могили за наводкою та сприяння попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила кілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди", - розповів Андрющенко.

Він нагадав, що Храм Святителя Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений до Книги рекордів України, оскільки містить найбільший петриківський розпис.

"Зараз окупанти вирішують питання щодо його знесення або переформатування за канонами РПЦ", - додав радник міського голови.

Довідка УНІАН. Загальна площа розпису Храму Святителя Петра Могили становить 500 погонних метрів, робота тривала від 15 червня до 15 вересня 2020 року.

Оздоблення церкви здійснювалося спільнокоштом: понад 500 доброчинців із Маріуполя, всієї України і навіть з-за кордону пожертвували на роботи близько 300 тис. грн. З технікою для здійснення робіт допомогли місцеві підприємці, з облаштуванням прилеглої території – Донецька обласна державна адміністрація.

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