Для пошуків задіяли "поліцейських", які перевіряють пасажирів громадського транспорту.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники перевіряють громадський транспорт в пошуках місцевих партизанів.

"У тимчасово окупованому Мелітополі і районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліцейських. Росіяни назвали рейди перевіркою громадського транспорту на безпеку", - повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупанти однак перевіряють не водіїв та їхні документи, а саме пасажирів. Від них вимагають показати російські паспорти, перевіряють документи, телефони та вміст сумок і кишень.

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У ЦНС нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки, повідомляючи Збройним силам України про пересування і розміщення ворога.

Робота українських партизанів

Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани масово отруїли офіцерський склад російських загарбників. Перед цим вони провели операцію зі знищення ворожої техніки. Партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок, завдали значних пошкоджень будівлі, де розташовувався військово-інженерний підрозділ окупантів, а також вивели з ладу обладнання для виготовлення "зубів дракону".

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