Росіяни кажуть, що спрацювала ППО, але місцеві бачать дим на місцях "прильотів".

У тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Наразі місцеві мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram. "Прилетіло" в районі захопленого заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу.

"Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба. Напевно, рашистське ППО наземне", - зазначив мер.

Відео дня

За даними місцевого видання "Ріа-Мелітополь", "прильотів" було кілька.

За уточненими даними, два вибухи були в районі північного в'їзду до міста. Дим було видно неподалік страусиної ферми, а також в районі аеродрому та заводу "Автокольорлит".

Останні новини з Мелітополя

Учора в тимчасово окупованому Мелітопольському районі двічі пролунали вибухи у місцях розташування окупантів.

Перед цим стало відомо, що у Мелітополі іде нова хвиля примусової паспортизації – тепер без російського паспорта місцеві жителі не зможуть звернутися до лікарні та отримати ліки. Крім того, окупанти розпочали в місті нову хвилю "націоналізації" житла.

Вас також можуть зацікавити новини: