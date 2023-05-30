У тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Наразі місцеві мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram. "Прилетіло" в районі захопленого заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу.
"Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба. Напевно, рашистське ППО наземне", - зазначив мер.
За даними місцевого видання "Ріа-Мелітополь", "прильотів" було кілька.
За уточненими даними, два вибухи були в районі північного в'їзду до міста. Дим було видно неподалік страусиної ферми, а також в районі аеродрому та заводу "Автокольорлит".
Останні новини з Мелітополя
Учора в тимчасово окупованому Мелітопольському районі двічі пролунали вибухи у місцях розташування окупантів.
Перед цим стало відомо, що у Мелітополі іде нова хвиля примусової паспортизації – тепер без російського паспорта місцеві жителі не зможуть звернутися до лікарні та отримати ліки. Крім того, окупанти розпочали в місті нову хвилю "націоналізації" житла.