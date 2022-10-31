Буксири були задіяні в транспортуванні баржі зі збіжжям.

На Миколаївщині ворог обстріляв два портових цивільних буксира. Вже відомо, шо внаслідок російської атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома", - розповів він.

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За словами Назарова, також на Миколаївщині зенітно-ракетними системами С-300 вночі було обстріляно Березнегуватську громаду. Пошкоджено приватні будинки. Поранено одну цивільну особу.

Війна в Україні: ситуація на півдні

30 жовтня українська авіація потужно вдарила по ППО росіян на півдні. Відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали 70 завдань. Як зазначив військовий експерт Коваленко, ЗСУ скоро звільнять важливі міста біля Херсона, адже Україна має всі можливості повернути і звільнити практично усе правобережжя Херсонщини.

У Генштабі також розповіли, що російські війська здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області. Надалі їх можуть перекинути на інші напрямки.

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