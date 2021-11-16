Прогнози України та країн-партнерів щодо загроз з боку Росії збігаються та свідчать, що приблизний час кризи - цьогорічна зима.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в України немає розбіжностей із даними країн-партнерів щодо скупчення російських військ на кордоні, але їх по-різному інтерпретують.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

За словами Маляр, в України немає розбіжностей з країнами-партнерами, з розвідками яких вона обмінюється інформацією, щодо цифр, фактів та кількості військ, які знаходяться на кордоні.

"По інтенсивності у нас теж немає розбіжностей. По руху російський військ, який відбувається, у нас теж немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але станом на зараз ці прогнози теж збігаються, тому що приблизний час кризи називають зиму цього року, починаючи з грудня", - розповіла вона.

Читайте такожНе Росія: Слідча комісія Ради назвала головну причину Іловайської трагедіїЗаступниця міністра також уточнила, що країни-партнери також спираються й на інші дані, які не можуть бути оприлюднені, але свідчать, що загроза є.

"Але ми по-різному інтерпретуємо, тому що ми з цією загрозою стикаємося щодня. Загроза ескалації, загроза вторгнення більш глибокого є щодня і ми постійно з цим живемо. А західні партнери бачать це таким чином", - сказала вона.

Маляр додала, що під час перемовин із партнерами вдалося дійти "більш-менш спільного бачення" та інтерпретації наявних даних.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Антоніна Доломанжи