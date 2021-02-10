"Шурін" працював у поліції, але після зґвалтування 20-річної затриманої пішов звідти зі скандалом.

55-річний росіянин Михайло Карушин (Шурін), який воював на Донбасі проти України на боці Росії, підірвався на гранаті у московській квартирі.

Про це пише 360tv.ru та підтверджує у Twitter блогер Necro Mancer.

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Тіло загиблого виявила його матір, яка перебувала в той час у сусідній кімнаті.

"Шурін" тривалий час працював у правоохоронних органах, але після зґвалтування 20-річної затриманої пішов звідти зі скандалом. У 2015-му брав участь у війні на Донбасі з боку Росії, попередньо пройшовши підготовку у Ростовській області, а останнім часом багато пив.

За інформацією видання, росіянин підірвався на гранаті, яку привіз зі Сходу України.

Михайло Карушин досі зареєстрований на сайті «Миротворець» як особа, яка загрожує національній безпеці України.

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Автор: УНІАН