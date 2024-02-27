За словами Назаренка, росіяни проводять активні штурмові дії у всіх напрямках навколо Бахмута.

Попри активні наступальні дії дорогу не вдається перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку. Про це повідомив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою. Ворог продовжує застосовувати певну тактику, якою намагається просуватись. На щастя, поки що ворогу не вдається перехопити ініціативу на цьому напрямку. Окупанти зазнають великих втрат. Також росіяни застосовують тактику малих груп з підтримкою артилерії. Протягом останнього тижня окупанти значно посилили артилерійські обстріли наших позицій", - розповів захисник в ефірі Еспресо.

За його словами, росіяни проводять активні штурмові дії у всіх напрямках навколо Бахмута.

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"Росіяни значно посилили розвідку в небі, використовуючи БПЛА різного типу. Тому тиск противника на наші позиції залишається максимально напруженим. Щобільше, окупанти не тільки проводять наступальні дії західніше Бахмута, але на південь та північ від міста. Зокрема, ворог намагається просуватись у бік Кліщіївки. Не менш активна ділянка біля Білогорівки та Виїмки", - пояснив Назаренко.

Ситуація на Бахмутському напрямку - деталі

Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначає, що на Бахмутському напрямку тривають жорсткі та інтенсивні бойові дії, ворог активно намагається сунути в напрямку Часового Яру. Про це він сказав, говорячи про ситуацію на східному відтинку фронту.

"Ворог продовжує тиснути на позиції Збройних сил України, використовуючи свої резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння, включаючи і артилерію - як реактивну, так і ствольну, різного типу безпілотні літальні апарати", - розповів Євлаш.

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