У чинній концепції НАТО Росія називається "стратегічним партнером".

НАТО готується позначити поведінку Росії як безпосередню загрозу у новій стратегії, яку альянс повинен презентувати у червні.

Про це інформує агентство Bloomberg.

Чинну концепцію НАТО затвердили ще у 2010 році, і в ній говориться, що "Євроатлантичний регіон знаходиться в стані миру", а Росія в документі називається "стратегічним партнером". Разом з тим Китай взагалі не згадується.

Погрози Росії вдарити по Фінляндії та Швеції

Як писав УНІАН, раніше країна-агресорка почала відкрито погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо вони вирішаться на вступ до НАТО.

Напередодні президент Фінляндії провів телефону розмову з Путіним, під час якої особисто повідомив російському диктатору про прагнення країни до НАТО.

А вже сьогодні стало відомо, що Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО. За словами фінського лідера, з того дня, як Росія вдерлася в Україну, багато що змінилося. Він ще раз підкреслив: заявка Фінляндії не спрямована проти когось.

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