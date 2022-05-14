У Фінляндії готові до можливих дій з боку Росії у зв'язку зі вступом до НАТО.
Таку заяву зробила міністр у справах Європи та управління власністю Тютті Туппурайнен в ефірі Sky News.
"Паніки абсолютно немає, і ми не боїмося. Ми готувалися до всіляких дій, і це стосується наших власних рішень", - сказала вона.
За її словами, Фінляндії пора обзавестися союзниками та новими партнерами. При цьому Туппурайнен зазначила, що країна "не збирається нікого провокувати".
Міністр зазначила, що рішення про вступ до Альянсу - один з наслідків вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну.
"Винен Путін, і це один з наслідків його гри", - підкреслила вона, зазначивши, що в його погрозах "немає нічого нового".
Нагадаємо, що раніше в Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо вони зважаться на вступ до НАТО.
Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністе особисто оголосив Путіну про прагнення країни до НАТО.