Міністр у справах Європи заявила, що в погрозах Путіна немає нічого нового.

У Фінляндії готові до можливих дій з боку Росії у зв'язку зі вступом до НАТО.

Таку заяву зробила міністр у справах Європи та управління власністю Тютті Туппурайнен в ефірі Sky News.

"Паніки абсолютно немає, і ми не боїмося. Ми готувалися до всіляких дій, і це стосується наших власних рішень", - сказала вона.

За її словами, Фінляндії пора обзавестися союзниками та новими партнерами. При цьому Туппурайнен зазначила, що країна "не збирається нікого провокувати".

Міністр зазначила, що рішення про вступ до Альянсу - один з наслідків вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну.

"Винен Путін, і це один з наслідків його гри", - підкреслила вона, зазначивши, що в його погрозах "немає нічого нового".

Нагадаємо, що раніше в Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо вони зважаться на вступ до НАТО.

Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністе особисто оголосив Путіну про прагнення країни до НАТО.

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