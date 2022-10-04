Окупанти намагаються знецінити гривню, тому ціни в магазинах міста надвисокі.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ускладнилась ситуація із харчами та ліками.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, понад 30 тисяч жителів міста отримують від України пенсії, соціальні виплати та зарплати.

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"Соціальна ситуація складна, бо рашисти намагаються знецінити гривню, тому ціни в магазинах надвисокі. Наприклад, вартість м'яса птиці складає від 250 до 280 гривень або рублів за кілограм, тому що вони зараз прирівняли цей курс. Фрукти вартують від 150 до 180 гривень або рублів за кг. Наші жителі не можуть собі цього дозволити, тому що 80% з них безробітні", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що з медикаментами ще більша проблема.

"В наші лікарні останні 7 місяців ми постачали ліки. Наші волонтери їх доставляли, ризикуючи життям. А вже третій тиждень рашисти майже не пропускають медикаментів. Жителі міста із хронічними захворюваннями сьогодні під загрозою", - підкреслив Федоров.

Ситуація в окупованому Мелітополі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про початок примусової мобілізації місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.