Росія зазнала "десятків тисяч втрат" з початку повномасштабного вторгнення, і вийде з війни слабшою, ніж раніше.

Росія втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї у війні проти України, що стало "великим стратегічним провалом" для Кремля.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, пише CNN.

"Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла в неї", - сказав Каль групі журналістів.

Він підкреслив, що Росія зазнала "десятків тисяч втрат" з початку повномасштабного вторгнення в лютому, що в рази більше, ніж Радянський Союз втратив у Афганістані.

"Вони, імовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії. В Україні загрузли понад 80% їхніх сухопутних військ. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні", - сказав Каль.

Він зазначив, що запроваджені санкції та експортний контроль "дуже ускладнять" Росії відновлення своєї армії до того рівня, якою вона виглядала до війни.

"Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає" - наголосив заступник голови Пентагону.

Каль також зазначив, що існує значна двопартійна підтримка просування України вперед, але те, як ця підтримка виглядає та що потребує українська армія надалі, може змінитися.

Війна в Україні: статистика втрат росіян

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З того часу російська армія застосувала щодо нашої держави майже всі наявні в неї види озброєнь, але досягти поставлених цілей так і не спромоглася, зазнавши величезних втрат.

За ці 8,5 місяців українські військові ліквідували майже 78 тисяч російських окупантів. Крім того, знищено 2 тис. 801 ворожий танк, 5 тис. 666 бойових броньованих машин, 1 тис. 802 артилерійських системи та купу іншої військової техніки, включно з 278 літаками.

Ще в квітні президент України Володимир Зеленський заявляв, що на той час незворотні втрати армії РФ перевищили втрати СРСР за 10 років війни в Афганістані.

Нещодавно, 3 листопада, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що Росія втратила в Україні удвічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані. "Загалом, за час повномасштабної агресії з боку Росії, захисниками України знищено двічі більше літаків РФ, ніж було втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", - сказав Громов.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія у середині жовтня втрачала понад 40 одиниць бронетехніки на день. Також упродовж останнього тижня жовтня українські військові "приземлили" 4 літаки та 9 вертольотів росіян. В ISW додають, що паралельно зі значними втратами особового складу в ході бойових дій російська армія продовжує стикатися з явними проблемами постачання важкої військової техніки.

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