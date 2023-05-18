Скільки ворог продовжуватиме атакувати, наразі невідомо.

Цієї ночі, 18 травня, Російська Федерація знову здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Особливістю сьогоднішнього обстрілу стало те, що ворог не використав жодної балістичної ракети. Зокрема, агресор не запускав й аеробалістичні "Кинджали", як під час попередньої атаки.

"Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

На питання щодо продовження нічних масованих ракетних атак Ігнат відповів, що робити прогнози невдячна справа. За його словами, головне в цій ситуації посилення ППО України, оскільки "очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів" можна".

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Масована атака РФ по Україні 18 травня

Сьогодні вранці у Києві та низки областей прогриміли вибухи. Над столицею сили ППО збили усі ворожі цілі, однак уламки впали у трьох районах міста, викликавши подекуди пожежі.

Цього ранку ворог знову атакував Хмельницьку область, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Водночас над Одесою збили більшість ракет, але було влучання в об'єкт промисловості. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.

Загалом цього разу українські сили протиповітряної оборони знищили 29 з 30 російських крилатих ракет. Також українськими силами збито два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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