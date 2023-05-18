Цієї ночі, 18 травня, Російська Федерація знову здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Особливістю сьогоднішнього обстрілу стало те, що ворог не використав жодної балістичної ракети. Зокрема, агресор не запускав й аеробалістичні "Кинджали", як під час попередньої атаки.
"Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
На питання щодо продовження нічних масованих ракетних атак Ігнат відповів, що робити прогнози невдячна справа. За його словами, головне в цій ситуації посилення ППО України, оскільки "очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів" можна".
Масована атака РФ по Україні 18 травня
Сьогодні вранці у Києві та низки областей прогриміли вибухи. Над столицею сили ППО збили усі ворожі цілі, однак уламки впали у трьох районах міста, викликавши подекуди пожежі.
Цього ранку ворог знову атакував Хмельницьку область, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Водночас над Одесою збили більшість ракет, але було влучання в об'єкт промисловості. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.
Загалом цього разу українські сили протиповітряної оборони знищили 29 з 30 російських крилатих ракет. Також українськими силами збито два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.