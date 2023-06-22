Там зазначили, що на територію країни летіли як ракети, так і дрони-камікадзе.

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. "Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", - йдеться у повідомленні.

У повітряних силах додали, що також зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

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"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - зазначається у повідомленні.

Нічна атака окупантів

Вночі на території України оголошували повітряну тривогу. Російські окупаційні війська атакували Україну ракетами. Тоді у Повітряних силах підтвердили пуски, ймовірно, ракет Х-22. Ракети прямували на північний захід. але в Повітряних силах попередили, що курс може мінятися.

А вранці стало відомо, що вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе, зафіксовано влучання у складське приміщення. В результаті, сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Ніхто не постраждав.

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