Російські матері почали приходити в військкомат і домовлятися, щоб забрати своїх синів з війни в Україні.
Це підтверджує нове перехоплення розмови від СБУ. У ролику солдат РФ на ім'я Вова спілкується зі своєю матір'ю, яка намагається повернути його додому.
"Я тут домовилася, ти можеш просто підійти до головнокомандувача, де там хто у тебе є, і сказати, що ти більше не будеш туди [в Україну] заходити. Приїдеш додому, тут звільнишся і тобі нічого не буде", — заявила мати.
Далі жінка каже, що в Україні вже багато вбитих росіян, і називає прізвище знайомого мертвого солдата, якого везуть ховати. Син на це відповідає: "Нас будуть днями виводити вже звідси".
У відповідь мати стверджує, що виводити армію не збираються. Всі говорять про нібито новий наступ "на Київ через Ростов". У військоматі не знають про подальший штурм. Однак жінка впевнена: нічого не припиниться. Вона бачила, як вивозять техніку, і відправляють в її населений пункт солдатів, які повинні замінити вбитих.
Вова на це говорить, що у нього все нормально, а не так як у інших. А мати почала перераховувати дівчат, які втратили чоловіків, і згадала вбитого сусіда.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка розповіла, як росіяни всіма силами уникають мобілізації. Вони пишуть відмови і рапорти, ховаються і навіть калічать себе.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
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