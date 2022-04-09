Це підтверджує чергове перехоплення розмови, яке опублікувала СБУ.

Російські матері почали приходити в військкомат і домовлятися, щоб забрати своїх синів з війни в Україні.

Це підтверджує нове перехоплення розмови від СБУ. У ролику солдат РФ на ім'я Вова спілкується зі своєю матір'ю, яка намагається повернути його додому.

"Я тут домовилася, ти можеш просто підійти до головнокомандувача, де там хто у тебе є, і сказати, що ти більше не будеш туди [в Україну] заходити. Приїдеш додому, тут звільнишся і тобі нічого не буде", — заявила мати.

Далі жінка каже, що в Україні вже багато вбитих росіян, і називає прізвище знайомого мертвого солдата, якого везуть ховати. Син на це відповідає: "Нас будуть днями виводити вже звідси".

У відповідь мати стверджує, що виводити армію не збираються. Всі говорять про нібито новий наступ "на Київ через Ростов". У військоматі не знають про подальший штурм. Однак жінка впевнена: нічого не припиниться. Вона бачила, як вивозять техніку, і відправляють в її населений пункт солдатів, які повинні замінити вбитих.

Вова на це говорить, що у нього все нормально, а не так як у інших. А мати почала перераховувати дівчат, які втратили чоловіків, і згадала вбитого сусіда.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка розповіла, як росіяни всіма силами уникають мобілізації. Вони пишуть відмови і рапорти, ховаються і навіть калічать себе.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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