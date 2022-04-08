У Єкатеринбурзі росіяни всіма способами уникають мобілізації. Вони пишуть рапорти, калічать себе і ховаються. А один з досвідчених підрозділів спецназівців армії РФ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.
Такими даними поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.
ГУР отримало в своє розпорядження документ під назвою "Результати роботи пункту відбору на військову службу за контрактом м. Єкатеринбург (Центральний військовий округ) в період з 28 березня по 1 квітня 2022 року". У ньому сказано, що в згаданому місті тільки 2 кандидати з 397 дали згоду на співбесіду. Відмовилися і не вийшли на зв'язок — 52 і 203 громадянина відповідно. Зі 140 чоловіками ще ведеться робота.
Отримані дані свідчать, що росіяни вкрай не зацікавлені в службі за контрактом. Згідно зі звітом, навіть на розмову про можливість підписання контракту погодилося менше 1% громадян, які знаходяться в запасі. Чоловіки масово ховаються і навіть калічать себе, аби не вирушати на фронт.
Українська розвідка також розповіла про елітний підрозділ російських спецпризначенців, який має досвід бойових дій в Сирії. Він в повному складі відмовилося від подальших спроб штурму Маріуполя. У період з 2 по 4 квітня угруповання втратило в битвах з ЗСУ близько 30 чоловік особового складу. Після цього підрозділ вирішив припинити брати участь у бойових діях.
Нагадаємо, раніше схожою інформацією поділився Генштаб у свіжому зведенні. За даними командування ЗСУ, більше 80% солдатів з окремих підрозділів армії РФ відмовляються продовжувати воювати.
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