Частина виведених російських підрозділів з України розміщуються у наметових містечках поблизу нашого кордону, військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях.

Військові комісаріати окупанта викликають росіян, які були звільнені з військової служби протягом 10 років.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що в Росії продовжують пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів.

"Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці"- повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також зазначають, що на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство.

В повідомленні сказано, що частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей Російської Федерації, що межують з Україною. При цьому зазначається, що військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України.

"Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення"- йдеться в повідомленні

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація почала приховану мобілізацію та має намір залучити до війни проти України близько 60 тисяч людей.

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