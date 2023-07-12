Показове судилище не має нічого спільного зі справжнім правосуддям, кажуть правозахисники.

У Ростові-на-Дону триває суд над полоненими і викраденими українцями, які в різний час мали якесь відношення до полку "Азов". Російське опозиційне видання "Медуза" розповіло, у чому звинувачують українців.

Спочатку у цій справі судити хотіли 24 українців, але потім двох з них видали Україні в рамках обміну полоненими. Притому мова йде про рядових бійців, в тому числі колишніх, а також про цивільних співробітників Нацгвардії України, що мають певне відношення до полку. Командирів полку раніше видали Україні.

Серед підсудних - вісім жінок, які працювали кухарями, в тому числі під час оборони "Азовсталі". Всі підсудні були взяті в полон в ході бойових дій в Маріуполі або затримані під час "фільтраційних заходів" на території, яку бойовики "ДНР" вважають своєю.

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Українцям закидають "дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади і зміну конституційного ладу" щодо терористичного угруповання "ДНР". Також українців звинувачують в "організації діяльності та участі в терористичній організації", якою держава-агресор вважає полк Нацгвардії України "Азов". За цими звинуваченнями українцям загрожує аж до довічного позбавлення волі.

Як зазначила лауреатка Нобелівської премії миру, голова українського правозахисного "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук, влаштоване росіянами судилище не має нічого спільного з правосуддям, оскільки полк "Азов" є офіційним військовим формуванням у структурі Національної гвардії України, а за міжнародними правилами комбатантів можна судити тільки за воєнні злочини.

"З цього звинувачення випливає, що РФ розглядає Нацгвардію і всі збройні сили України як терористичні організації. А конкретно звинувачення в тому, що вони здійснювали дії, спрямовані на захоплення влади, означають, що РФ розглядає тимчасово окуповану українську територію як частину Росії", – заявила вона.

Спочатку судовий процес проходив в окупованому Донецьку, але пізніше його перенесли в російський Ростов-на-Дону. Перші два засідання відбулися в червні, наступне засідання заплановано на 19 липня.

Військовополонені і цивільні заручники в Росії - останні новини

Як розповів "Азовець" Святослав Сірий, російські окупанти розміщували полонених бійців "Азова" у найгірших місцях утримання. Спочатку їх етапували в Оленівку, а потім перевели в Донецьке СІЗО. Інших військовополонених, крім добровольчих підрозділів, тримають в інших умовах.

6 липня з російського полону вдалося повернути 45 українців. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" і тероборонівець з Херсона.

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