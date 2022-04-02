Російські "ваньки" платять своїм життям за вторгнення у мирну Україну.

Росія всіляко намагається приховувати кількість загиблих у війні проти України своїх військовослужбовців. За останніми даними, українські бійці перетворили на добриво близько 18 тисяч окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни все більше дізнаються, що їхні рідні та близькі гинуть, вторгнувшись в Україну. Сім'ям по всій Росії почали приходити так звані "похоронки", в яких повідомляється, що їхні сини заплатили життям за розв'язану Путіном війну.

"У міноборони Росії розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка" – йдеться в повідомленні.

Також у відомстві опублікували фото листа, який отримали батьки одного з російських загарбників. У ньому повідомляють про "мужню загибель" сина адресата – молодшого сержанта Олександра Юрійовича Сировкіна.

За даними Генштабу ЗСУ, за одну тільки минулу добу захисники України знищили близько 100 осіб особового складу ворога.

Востаннє російське міністерство наводило дані про свої втрати у війні проти України 25 березня, і тоді йшлося про нібито 1351 загиблих та 3825 поранених військових. Також Міноборони РФ заявляли, що в цілому основні завдання першого етапу "спецоперації" в Україні виконані.

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