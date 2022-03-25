У російському міністерстві заявили, що за місяць війни проти України загинули нібито тільки 1 351 росіян.

У Міноборони РФ офіційно озвучили втрати серед особового складу за час війни в Україні. З математикою у ворога, як і раніше, проблеми.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російського міністерства, за місяць війни, яку Путін розв'язав на території України, загинуло тільки 1 351 військового. Крім того, повідомляється про 3 825 поранених.

Востаннє міністерство наводило дані 2 березня, за перший тиждень війни, і тоді згадувалося 498 загиблих та 1 597 поранених військових рф. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко тоді іронічно відреагував на цю "статистику", порадивши "помножити на 15", натякаючи на звичну брехню кремлівської пропагандистської машини.

Війна в Україні: втрати російських окупантів

Сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомляв, що втрати російської армії перевищили 16 тисяч осіб. Це орієнтовні дані, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю боїв.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: особового складу – 16 тис. 100 осіб, танків ‒ 561 одиниця, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 625 од., артилерійських систем – 291 од., реактивних систем залпового вогню – 90 од., засоби ППО – 49 од., літаків – 115 од., гелікоптерів – 125 од., автомобільної техніки – 1089 од., кораблі/катери - 5 од., цистерн з ПММ – 72, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53, спеціальної техніки – 18.

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