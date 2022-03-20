Через великі втрати частини, дані військові відмовилися від подальшої участі в бойових діях.

Комендатура російського міста Бєлгород почала розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали активну участь у незаконному наступі на Харків.

Звинувачують їх у тому, що вони відмовилися від участі в бойових діях внаслідок того, що їх частини зазнали суттєвих втрат.

Про це заявив Генштаб ЗСУ.

"Показово, що начальник 652 групи інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Кремлівське керівництво незадоволене тим, що через народний опір немає навіть умовно-показової "картинки", - сказано в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти нарощують системи вогневого ураження з метою підготовки до наступу на Київ. Водночас за останню добу ворог активних дій у напрямку Києва не проводив.

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