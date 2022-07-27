У виданні надано детальні поради із саботажу практично в усіх соціально важливих напрямках.

Російські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників "руського мира" в Україні: "Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонетковому уряду".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як зазначається, у виданні надано детальні поради із саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" та подібне", - повідомили у ГУР.

Щодо "практичних порад", то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії:

"Давайте заплутані та нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду, навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську";

"При обговоренні будь-яких рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти";

"Організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити";

"При виявлених ознаках корупції не повідомляйте керівництву та правоохоронним органам";

"Не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання";

"Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку";

"Збільшуйте кількість документів";

"Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал";

"Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції";

"Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу";

"Використовуйте більше ліків та перев'язувальних матеріалів, ніж необхідно".

Загалом, як повідомили в управлінні розвідки, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, кремлівським пропагандистам заборонили активно висвітлювати тему Придністров'я, в якому заявили про намір стати частиною Російської Федерації. За даними журналістів, пропагандистів в рамках нової "методички" просять не робити сенсації з сьогоднішньої заяви придністровської "влади".

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