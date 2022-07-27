У Росії випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів / скріншот

Російські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників "руського мира" в Україні: "Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонетковому уряду".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як зазначається, у виданні надано детальні поради із саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" та подібне", - повідомили у ГУР.

Щодо "практичних порад", то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії:

  • "Давайте заплутані та нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду, навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську";
  • "При обговоренні будь-яких рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти";
  • "Організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити";
  • "При виявлених ознаках корупції не повідомляйте керівництву та правоохоронним органам";
  • "Не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання";
  • "Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку";
  • "Збільшуйте кількість документів";
  • "Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал";
  • "Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції";
  • "Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу";
  • "Використовуйте більше ліків та перев'язувальних матеріалів, ніж необхідно".

Загалом, як повідомили в управлінні розвідки, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, кремлівським пропагандистам заборонили активно висвітлювати тему Придністров'я, в якому заявили про намір стати частиною Російської Федерації. За даними журналістів, пропагандистів в рамках нової "методички" просять не робити сенсації з сьогоднішньої заяви придністровської "влади".

Вас також можуть зацікавити новини: