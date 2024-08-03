Його підрозділи втратили частину території на Луганщині.

У Росії заарештували колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії московського військового округу полковника Дмитра Пєшкова. Його звинуватили у розкраданні продовольчих пайків, хоча сам війьковий свою провину не визнав.

Аналітики ISW переконані, що цей інцидент є частиною цілеспрямованих зусиль Кремля з усунення високопоставлених чиновників з міністерства оборони.

На думку експертів, насправді це може бути покаранням командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах окупаційної армії лояльних і слухняних офіцерів.

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Зазначається, що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом. При цьому вони нещодавно втратили частину території через обмежені контратаки Збройних сил України в цьому районі.

Арешти у Міноборони РФ

Як відомо, після відставки міністра оборони Сергія Шойгу в Росії відбулося гучні затримання високопоставлених військових.

Зокрема, затримали колишнього заступника голови Міноборони Тимура Іванова, начальника головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова, начальника головного управління зв'язку Міноборони Вадима Шамаріна та екскомандувача 58-ї армії Івана Попова.

Нещодавно у справі про корупцію затримали колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова.

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