Кадрові чистки в Росії тривають.

У Росії затримали начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Юрія Кузнєцова, пише ТАСС. Раніше він очолював Восьме управління Генштабу Збройних сил Росії (Служба захисту держтаємниці).

Російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело пише, що генерал-лейтенанта затримали ще вчора. Близько 05:00 контррозвідники в балаклавах і з ломами "винесли" ворота і вікна його особняка, діяли жорстко.

У момент штурму в будинку перебував Кузнєцов і його дружина - колишня співробітниця комітету з військово-технічного співробітництва з іноземними державами, академії Ракетних військ стратегічного призначення та інших структур Міністерства оборони.

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Журналісти пишуть, що Кузнєцова "буквально витягли з ліжка" і відвезли на допит. Одному з його родичів знадобилася медична допомога, дружина досі залишиться в Слідчому комітеті.

Кадрові чистки в Міноборони Росії:

23 квітня стало відомо про затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, якого звинувачують в отриманні хабара під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони.

12 травня Путін зняв із посади міністра оборони Сергія Шойгу. Його замінить колишній віце-прем'єр і радник Путіна з економічної політики Андрій Білоусов. Сам Шойгу стане секретарем Ради безпеки.

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