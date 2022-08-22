Крім того, ускладнилася можливість висадки ворожого десанту на південь.

Завдяки постачанню протикорабельного озброєння українській армії вдалося відтіснити росіян до Криму. Однак вони досі можуть завдавати ударів по нашій території крилатими ракетами.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

Раніше військова розвідка Британії стверджувала, що ефективність Чорноморського флоту Росії наразі обмежена. Риженко з цим погодився, але розтлумачив, як українці можуть цим скористатися.

"Все залежить від того, з якого боку дивитися на той слайд, який зробили британці. Перший бік зроблений з упором на те, що, звичайно, у росіян дійсно виникли проблеми. Це ускладнює виконання ними завдань, які поставлені ним в ході цієї "спеціальної військової операції". Це можливо. Якщо ж подивитися з боку України, то там сказано, що завдяки набуттю нових спроможностей, а конкретно протикорабельних систем, нам вдалося відтіснити росіян під Крим. Вони фактично знаходяться біля Криму, дуже близько до узбережжя під захистом систем ППО. Але це все одно дозволяє їм використовувати ракети великої дальності і завдавати ударів по Україні", - зазначив експерт.

Риженко додав, що британська спецслужба констатувала ускладнення висадки десанту на південне узбережжя України.

"Це якраз через те, що ми взяли його під контроль. Практично в цьому повідомленні міститься констатація ситуації, що склалася за місяць на Чорному морі. Відлік почався з 13 квітня, коли був знищений крейсер "Москва". Другий епізод – знищення рятувального буксиру "Василий Бех". Третій епізод – газова платформа. Можливо, було щось іще, але про це ми не знаємо. Росіяни зрозуміли, що там небезпечно, і відійшли", - констатував експерт.

Як повідомляв УНІАН, Росія тримає у Чорному морі п'ять носіїв крилатих ракет із сумарним залпом до 30 "Калібрів". Окрім носії крилатих ракет, росіяни тримають в Чорному морі один великий десантний корабель.

У середині липня президент Володимир Зеленський говорив, що РФ вже випустила по Україні понад 3 тисячі ракет.

21 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів України 23 - 24 числа (Україна відзначатиме День Незалежності).

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